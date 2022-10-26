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Столтенберг назвал абсурдными заявления Москвы, что Украина может применить «грязную ядерную бомбу»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (архивное фото)

Генеральный секретарь НАТО также призвал Россию продлить соглашение ООН по вывозу зерна из украинских портов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал абсурдными заявления России о том, что Украина готовится применить «грязную ядерную бомбу» на своей собственной территории.

Выступая в среду в штаб-квартире НАТО, Столтенберг подчеркнул, что союзники Украины отвергают «это явно ложное обвинение» и что Россия не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации войны.

«(Россия) не сможет запугать НАТО или помешать нам поддерживать право Украины на самооборону столько, сколько потребуется», – заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Столтенберг заявил, что блокировка украинских портов российскими войсками вызвала «худший за последние годы мировой продовольственный кризис».

В связи с этим он призвал Россию продлить соглашение ООН по вывозу зерна из украинских портов, заключенное при посредничестве Турции, и обеспечить непрерывное снабжение продовольствием тех, «кто в нем больше всего нуждается».

Столтенберг также отметил значительные успехи украинцев в последние недели и месяцы и подчеркнул, что то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от ее успехов на поле боя.

Генеральный секретарь НАТО также заявил, что «в ближайшем будущем» поедет в Турцию, чтобы обсудить вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

«Мы сделаем это для того, чтобы 30 союзников как можно скорее ратифицировали протокол о вступлении, позволяющий Финляндии и Швеции стать полноправными членами (НАТО)», – сказал он.

26 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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