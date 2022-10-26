Столтенберг назвал абсурдными заявления Москвы, что Украина может применить «грязную ядерную бомбу»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал абсурдными заявления России о том, что Украина готовится применить «грязную ядерную бомбу» на своей собственной территории.

Выступая в среду в штаб-квартире НАТО, Столтенберг подчеркнул, что союзники Украины отвергают «это явно ложное обвинение» и что Россия не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации войны.

«(Россия) не сможет запугать НАТО или помешать нам поддерживать право Украины на самооборону столько, сколько потребуется», – заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Столтенберг заявил, что блокировка украинских портов российскими войсками вызвала «худший за последние годы мировой продовольственный кризис».

В связи с этим он призвал Россию продлить соглашение ООН по вывозу зерна из украинских портов, заключенное при посредничестве Турции, и обеспечить непрерывное снабжение продовольствием тех, «кто в нем больше всего нуждается».

Столтенберг также отметил значительные успехи украинцев в последние недели и месяцы и подчеркнул, что то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от ее успехов на поле боя.

Генеральный секретарь НАТО также заявил, что «в ближайшем будущем» поедет в Турцию, чтобы обсудить вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

«Мы сделаем это для того, чтобы 30 союзников как можно скорее ратифицировали протокол о вступлении, позволяющий Финляндии и Швеции стать полноправными членами (НАТО)», – сказал он.