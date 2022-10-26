Росіяни не дають евакуюватися мешканцям окупованих територій України

Окупанти не дають мешканцям окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей евакуюватися на підконтрольну уряду України територію
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
«Учора з окупованих частин 4-х областей України рашисти випустили до Запоріжжя всього 94 людини. З них 33 жителя Мелітополя й району», — наголосив він.
Іван Федоров зауважив, що дедалі гіршають погодні умови. Дощі розмивають грунтову дорогу в «сірій» зоні біля Кам’янського — першого населеного пункту після російського блокпосту. Якщо люди не виїдуть зараз, згодом зробити це буде значно складніше.
«Рашисти це розуміють, проте продовжують випускати десятки замість тисяч», — зазначив мер Мелітополя.
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