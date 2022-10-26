Окупанти визнали, що рух вантажівок Кримським мостом буде заблоковано до грудня

Російські окупанти планують відновити рух пошкодженим Кримським мостом не раніше грудня 2022 року
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними мінтрансу РФ вантажний транспорт зможе пересуватися автомобільною частиною Кримського мосту не раніше 1 грудня.
Наразі окупанти ухвалили рішення обмежити перевезення вантажів навіть поромною переправою Керченською протокою через великий час очікування для навантаження фур, що прямують з Краснодарського краю РФ до порту в Керчі.
Також визначено списки пріоритетних вантажів, які переправлятимуть насамперед. Решта видів вантажів пропонують доставляти альтернативним наземним маршрутом з російського Таганрога через окупований Джанкой та перевантажувати товари на залізничний транспорт.
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