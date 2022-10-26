Компанія Raytheon передаладва комплекси NASAMS для України

Виробник Raytheon Technologies передав уряду США два ЗРК NASAMS, які призначені для України.

Про це повідомив гендиректор компанії Грег Хейз у інтерв’ю CNBC, пише DefenseNews.

“Ми щойно поставили два комплекси NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні. Це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти і може збити все в небі, від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів“, – сказав Хейс.

Нагадаємо, після російських атак на інфраструктуру України Пентагон повідомив, що прискорить передачу Україні комплексів. Йшлося про пришвидшення виробництво і як можна швидшу передачу ЗРК.

ЗРК NASAMS. Фото: Raytheon

США оголосили про передачу Україні двох комплексів ЗРК NASAMS у липні. Згодом, 24 серпня, оголосили, що надішлють ще 6 комплексів.

ЗРК NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg.

До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.