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Компанія Raytheon передаладва комплекси NASAMS для України

Виробник Raytheon Technologies передав уряду США два ЗРК  NASAMS, які призначені для України.

Про це повідомив гендиректор компанії Грег Хейз у інтерв’ю CNBC, пише DefenseNews.

Ми щойно поставили два комплекси NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні. Це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти і може збити все в небі, від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів“, – сказав Хейс.

Нагадаємо, після російських атак на інфраструктуру України Пентагон повідомив, що прискорить передачу Україні комплексів. Йшлося про пришвидшення виробництво і як можна швидшу передачу ЗРК.

ЗРК NASAMS. Фото: Raytheon

США оголосили про передачу Україні двох комплексів ЗРК NASAMS у липні. Згодом, 24 серпня, оголосили, що надішлють ще 6 комплексів.

ЗРК NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg.

До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

ЗРК NASAMS на колісній платформі військових Фінляндії. 2016 рік. Фото: alamy.deRaytheon відповідає за постачання своїх ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM для цієї системи, а Kongsberg постачає пускові установки.

Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. ЗРК знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн.

Ілюстрація: Ракета AIM-120C AMRAAMДальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км.

26 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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