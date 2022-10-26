Кофеварка — залог хорошего кофе дома

Утро в квартире или загородном доме начинается не только с приятных рассветов, но и с ароматно приготовленного кофе. Отличный тонизирующий напиток имеет не только свои секреты приготовления, но и зависит от кофеварки. Идеальный вариант, это хорошая домашняя кофеварка на пару. Еще более отличный вариант — кофеварка со встроенным. Ваша кофеварка для дома задает тон всему дню и выбирая ее в магазине Сoffeetrade, вы получаете несколько важных сопутствующих вещей. Это:

Качество и функциональность

Высокий уровень сервиса

Хорошее настроение

Правила приготовления кофе — с чего начать

Аромат кофе зависит как от свежести напитка, так и от свежести самого кофе. Именно потому профессионалы и многолетние любители напитка стремятся использовать кофе в зернах и молоть его сразу перед приготовлением. В этом случае аромат напитка будет более насыщенным и глубоким.

Следующее — степень помола кофе. Как правило для запаривания используют максимально мелкий помол. Но для приготовления кофе на пару это не обязательно. Хорошо заваренный кофе лучше отделить от твердых фракций через фильтр. Так кофе будет пить приятнее. Еще важным являет использование посуды и дополнительных ингредиентов. Посуду лучше брать керамическую с незначительной полировкой, которая хорошо моется. Не желательно оставлять аромат предыдущей порции недельной давности в стенках кофейной чашки — это испортит следующую. А вот молоко лучше немного подогревать. Так будет вкуснее. Что же касается алкоголя — здесь важно не переборщить.

Разновидности кофе и способности кофемашин

Хорошая кофемашина способна сама приготовить разные виды кофейных напитков. Для этого у нее есть соответствующие режимы работы. Вы только задаете режим, а аппарат сам выдает вам отличный результат. Качественные кофемашины делают три в одном после нажатия кнопки: мелют кофе, готовят его на пару в необходимом количестве, добавляют ингредиенты согласно рецепту.

Напиток на выходе получается изумительный. Вы чувствуете себя в кругу друзей настоящим баристой, который имеет большой опыт за плечами. Поэтому выбирайте кофеварку так, чтобы не только готовить вкусный кофе для себя, но и поразить друзей. Тут вам здорово поможет консультация он-лайн, которую вы можете получить в интернет-магазине. Вы приобретете то, что вам необходимо и кофемашина будет радовать вас в домашнем уюте долгие годы.