Електропостачання по всій Україні обмежили другий день поспіль

Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» у середу, 26 жовтня, вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших споживачів у всіх областях.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Обмеження електропостачання в усіх областях застосовуються другий день поспіль.

У компанії наголошують, що примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми.

Також у НЕК нагадали, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

Споживачів просять ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів. Та за можливості перенести користування деякими з них, наприклад пральних машин, бойлерів та обігрівачів, на нічний період.