Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про «брудну бомбу»

Про Блінкен написав у twitter.

«Спілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальшу підтримку України та відкинути неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується використати «брудну бомбу» на власній території», — зазначив він.

До того, як мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США) провів міністр оборони Росії Сергій Шойгу, він стверджував, що Україна готує удар «брудною бомбою» по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

Проте міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.