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Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про «брудну бомбу»

Ентоні Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом відкинув заяви Росії про можливість застосування Україною «брудної бомби»

Про Блінкен написав у twitter.

«Спілкувався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальшу підтримку України та відкинути неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується використати «брудну бомбу» на власній території», — зазначив він.

До того, як мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США) провів міністр оборони Росії Сергій Шойгу, він стверджував, що Україна готує удар «брудною бомбою» по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

Проте міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

26 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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