Apple може змінити зарядний пристрій в iPhone на USB-C наступного року

Компанія Apple задля відповідності вимогам законодавства ЄС повинна буде перевести iPhone на зарядний пристрій USB-C, це планується зробити наступного року.

Про це з повідомляє Bloomberg посиланням на керівника відділу маркетингу компанії Ґреґа Джосвяка, Bloomberg News.

Хоча Джосвяк відмовився уточнити, коли iPhone може отримати заміну роз’єму Lightning, за даними Bloomberg News це планується зробити наступного року. Apple вже перевела на USB-C свої комп’ютери Mac, багато iPad і аксесуари, які раніше мали роз’єми Lightning та інші.

За словами Джосвяка, Apple і ЄС розходилися в думках щодо зарядних пристроїв протягом десятиліття, та нагадав, що колись блок хотів, щоб компанія Apple перейшла на Micro-USB.