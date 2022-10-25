В Финском заливе прогремело 4 мощных взрыва

В четверг, 20 октября, в Финском заливе зафиксировано четыре взрыва, которые произошли в российских территориальных водах примерно в 40 километрах юго-западнее Выборга. Финская граница находится примерно в 30 километрах от места взрыва.
Сила взрывов составила 1,3–1,8 балла. Первый взрыв был зафиксирован в 12:35, последний — в 18:33.
Источником новости является ежедневный отчет Института сейсмологии Хельсинкского университета о сейсмических наблюдениях в близлежащих районах Финляндии. По данным автоматической системы измерений Института сейсмологии, это взрыв или обрушение.
Сейсмолог Яри Кортстрем подтверждает Ilta-Sanom, что сейсмические инциденты, о которых говорится в новостях, являются взрывами.
— Они были обнаружены и идентифицированы. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения. — заявил он.
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