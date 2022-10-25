У Франції хочуть створення об’єднаного фронту підтримки України



Перша віцепрезидентка Національних зборів Франції Валері Рабо наголошує на необхідності створити об’єднаний фронт підтримки України

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву Валері Рабо під час першого міжнародного парламентського саміту Кримської платформи у Загребі.

«Ми знаємо, що економічні питання й енергетичні проблеми, зокрема, напередодні зими можуть загрожувати нашій єдності. Ось чому для нас дуже важливо сьогодні створити об’єднаний фронт», — наголосила Валері Рабо говорячи про необхідність об’єднання зусиль у допомозі Україні

Перша віцепрезидентка Національних зборів Франції назвала низку пріоритетів у підтримці нашої країни: захист прав людини та міжнародного гуманітарного права.

«Тисячі українських дітей були викрадені російськими силами та вимушено усиновлені російськими сім’ями. Це чітке порушення прав людини та міжнародного права, і це має бути зупинено», — заявила парламентарка.

Рабо нагадала про роботу французької місії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Також про ефективність санкцій проти РФ і закликала партнерів бути єдиними в цьому.

«Ми повинні підтримати політику невизнання анексії українських територій, в тому числі Криму. Кримська платформа і ми — об’єднані у наших намаганнях відновити територіальну цілісність України», — додала Рабо.

Перша віцепрезидентка наголосила на необхідно докласти всіх зусиль, щоб подолати негативні впливи тимчасової окупації Криму, а Франція підтримує будь-які дії в цьому напрямку, включаючи готовність фінансової та економічної допомоги.