Щоб спростувати звинувачення РФ про “брудну бомбу”: інспектори МАГАТЕ перевірять два атомні об’єкти в Україні

Інспектори МАГАТЕ збираються відвідати два атомні об’єкти в Україні, де начебто розробляють “брудну бомбу”.

Про це йдеться в заяві на сайті агентства.

“Агентство отримало письмовий запит від України про направлення групи інспекторів для проведення перевіркових заходів на двох об’єктах (…) і готується відвідати ці об’єкти найближчими днями”, — ідеться в заяві.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, мета візитів полягає у виявленні будь-якої можливої незадекларованої ядерної діяльності й матеріалів.

“Місяць тому МАГАТЕ проінспектувало одне з цих місць, і всі наші висновки відповідали заявам України про гарантії. Там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів”, — зазначив він.

Гроссі підтвердив, що обидва об’єкти діють у межах гарантій МАГАТЕ, і їх регулярно відвідують інспектори агентства. Однак він не уточнив, про які саме об’єкти йдеться.