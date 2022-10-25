Россия может готовить ядерный теракт, прикрываясь заявлениями о «грязной бомбе», – «Энергоатом»

Заявления России о создании «грязной ядерной бомбы» могут свидетельствовать о подготовке ею акта ядерного терроризма. Об этом говорится в заявлении национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», обнародованном на Facebook во вторник, 25 октября.

«Энергоатом» отмечает, что о подготовке Россией ядерного террористического акта указывают следующие обстоятельства:

В течение последней недели российские оккупанты проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива (далее – СХОЯТ) на Запорожской АЭС, которые ведут собственными силами в тайном режиме. Украинский персонал и собравшихся на площадке ЗАЭС представителей МАГАТЭ на место строительства захватчики не допускают.

Компания напоминает, что на СХОЯТ хранится 174 контейнера, в каждом из которых содержится по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Разрушение этих контейнеров в результате подрыва приведет к радиационной аварии и радиационному загрязнению нескольких сот квадратных километров прилегающей территории.

Такое строительство на территории атомной станции является незаконным вмешательством со стороны России в проект ядерной установки СХОЯТ Запорожской АЭС и грубым нарушением как условий лицензии на эксплуатацию станции, так и международных требований в сфере ядерной и радиационной безопасности.

Уже двое суток представители российской власти и вся враждебная пропаганда заявляют о якобы подготовке Украиной «грязной ядерной бомбы», для которой, по утверждению РФ, может быть использовано отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы, хранящиеся на площадке Запорожской АЭС. Для еще большего устрашения мира россияне обнародовали фейковую карту потенциального загрязнения радиацией с эпицентром именно на ЗАЭС.

«Энергоатом предполагает, что такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке ими террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, хранящихся на площадке ЗАЭС. ГП «НАЭК» Энергоатом» призывает Международное агентство по атомной энергии как можно скорее дать оценку провокационным и заявленным российской стороны», — говорится в заявлении компании.