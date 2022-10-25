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Оріхів у Запорізькій області зруйновано на 70%

Місто Оріхів Запорізької області через постійні обстріли російської армії зруйноване на 70%, повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич.

 «На сьогодні – близько 2 000 офіційно зареєстрованих руйнувань, але дивлячись так своїм оком, – це десь приблизно 70% міста зруйновано.

Дуже багато останній час горить будинків, тому що нас бомблять і фосфорними бомбами, і будинки просто згорають дотла. Через щільність обстрілів дуже багато будинків горить, і їх неможливо загасити».

Мандрич розповіла, що місто перебуває під обстрілами і вдень, і вночі, обстріли можуть тривати по 7-14 годин поспіль.

«Немає можливості навіть вийти з підвалів, де люди перебувають по 7-14 годин. У місті залишається близько 2 000 населення, а по громаді десь 2 700. Це з селами Новопавлівка, Новоданилівка, Новоандріївка. Ті села, які залишаються неокупованими», – повідомила  заступниця міського голови Оріхова.

За її словами, в місті порушена вже вся електромережа, зруйновано трансформатори. В Оріхові немає ані світла, ані води, ані газу.

Заступниця мера Оріхова стверджує, що з продуктами у місті проблем немає, а от лікарня зараз евакуйована.

Раніше Мандрич повідомляла, що Гуманітарний штаб в Оріхові припинив свою роботу.

Нагадаємо, в останні місяці російські війська посилили обстріли Запоріжжя.

25 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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