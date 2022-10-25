Люк Скайвокер помог собрать Украине «Армию дронов»

Американский актер Марк Хэмилл, более известный ролью джедая Люка Скайвокера в киноэпопее Звездные войны, помог собрать Украине «Армию дронов» в борьбе против российского вторжения. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что знаменитость в сентябре 2022 года стал послом платформы United24, собирающей средства в поддержку Украины в войне, развязанной Россией.

«Очень просто: Украине нужны беспилотники. Они определяют исход войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они – глаза в небе. Я был действительно шокирован, потому что они дают мне эти обновления, по крайней мере, два или три раза в неделю о происходящем и они сказали, что получили более 500 дронов с тех пор, как я начал это», — сказал он.