Лиам Нисон сыграет главную роль в перезапуске фильма «Голый пистолет»

Одна из классических комедийных франшиз Голливуда может вернуться на большой экран. Paramount Pictures работает над новой перезагрузкой фильма «Голый пистолет», а Лиам Нисон («Список Шиндлера») ведет переговоры о том, чтобы сыграть главную роль.

Источники сообщают Deadline, что Акива Шаффер («Чип и Дейл — Спасатели») назначен режиссером. Хотя зеленый свет пока еще не был дан, источники говорят, что он движется в этом направлении, как только соглашение с Нисоном будет закрыто.

Дэн Грегор и Дуг Менд, только что работавшие с Шаффером над фильмом «Чип и Дейл: Спасатели», получившим премию «Эмми», также заключили соглашение по написанию сценария. Марк Хентеманн и Алек Салкин написали предварительный черновой вариант. Шаффер также возьмет на себя производство. Сет Макфарлейн и Эрика Хаггинс продюсируют фильм через свою компанию Fuzzy Door.

Детали сюжета держатся в секрете, за исключением того, что Нисон может сыграть сына детектива Фрэнка Дребина, а не роль, прославленную Лесли Нильсеном.

В оригинальном же фильме покойный Нильсен снялся в роли Дребина, детектива, склонного к дракам, но лишенного здравого смысла. За три фильма он превратил симпатичного персонажа в невозмутимого комика из Зала славы. Первый фильм был основан на сериале ABC 1982 года «Полицейский отряд!», который был отменен после шести эпизодов, но в 1988 году был перезапущен как художественный фильм.