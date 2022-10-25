Крим на 10-15 років залишиться без води в разі підриву Росією Каховської ГЕС

Про це в інтерв’ю британському телеканалу Sky News повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.

«Доведеться почекати й подивитися, але якщо вони все ж підірвуть, то ідея водопостачання в Криму зникне років на 10-15, а може, й назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води», — сказав він.

Окрім цього, Данілов також нагадав, що російська армія замінувала Каховську дамбу «великою кількістю вибухівки». А також висловив впевненість, що допомога Великої Британії Україні продовжиться під час роботи нового прем’єра.

«Я більш ніж впевнений, що наступний прем’єр-міністр зробить те саме для нашої країни, що зробили Джонсон і Трасс, і це буде продовженням великої допомоги, яку надає народ Великої Британії», — зазначив він.