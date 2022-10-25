Хайлайтеры: гид по применению

Хайлайтеры прочно завоевали место в косметичках современных модниц, ведь это незаменимые инструменты, способные моментально преобразить лицо и расставить нужные акценты. Встречаются разнообразные варианты по текстуре и эффектам, хайлайтер может быть сухим, жидким или светящимся. В этом обзоре рассмотрим, для чего нужен каждый из них.
Акцент на текстуру
В зависимости от структуры хайлайтеры бывают:
- пудровыми – их наносят поверх пудры или тонального крема с помощью сухой пушистой кисти;
- сухими – для проработки акцентов в нужных местах и моделирования основного силуэта;
- кремовыми или муссовыми – пользуются для проработки линии скул, наносят такие хайлайтеры пальцем или спонжем;
- жидкими – предназначенными для создания блестящего влажного эффекта специальной кистью.
Встречаются также варианты в виде стика или карандаша – компактные и удобные для того, чтобы всегда иметь их под рукой для необходимой коррекции в течение дня.
Финишные детали
Среди финишных хайлайтеров выделяют:
- шиммерные – в зависимости от размера сияющих частиц их делят на дневные и ночные;
- сатиновые – со столь мелкими блестками, что возникает эффект светящейся кожи;
- с HD-эффектом – с частицами, отражающими и рассеивающими свет, что помогает создать эффект «фотошопа».
Для понимания размера блестящих компонентов нужно нанести немного хайлайтера на тыльную сторону ладони и тщательно растушевать. Сатиновые варианты исчезнут без следа, а шиммерные оставят за собой довольно крупные блестки.
Игра цвета
Не забывайте, что и цвет хайлайтера может сыграть важную роль:
- шампань по праву считается самым универсальным вариантом и подходит почти для любого дневного макияжа;
- золото идеально для загорелой кожи;
- серебро гармонирует со светлой кожей и к тому же создает великолепный эффект влажного свечения.
И, напоследок, несколько советов, чем можно заменить хайлайтер, если вдруг в нужный момент он не оказался у вас под рукой:
- тени соответствующего тона – предоставляют шикарное поле для эксперимента;
- жидкий хайлайтер легко заменить базой с сияющим эффектом, которую легко растушевать;
- для создания влажного эффекта можно временно использовать бальзам для губ.
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