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Хайлайтеры: гид по применению

Хайлайтеры прочно завоевали место в косметичках современных модниц, ведь это незаменимые инструменты, способные моментально преобразить лицо и расставить нужные акценты. Встречаются разнообразные варианты по текстуре и эффектам, хайлайтер может быть сухим, жидким или светящимся. В этом обзоре рассмотрим, для чего нужен каждый из них.

Акцент на текстуру

В зависимости от структуры хайлайтеры бывают:

  • пудровыми – их наносят поверх пудры или тонального крема с помощью сухой пушистой кисти;
  • сухими – для проработки акцентов в нужных местах и моделирования основного силуэта;
  • кремовыми или муссовыми – пользуются для проработки линии скул, наносят такие хайлайтеры пальцем или спонжем;
  • жидкими – предназначенными для создания блестящего влажного эффекта специальной кистью.

Встречаются также варианты в виде стика или карандаша – компактные и удобные для того, чтобы всегда иметь их под рукой для необходимой коррекции в течение дня.

 

Финишные детали

Среди финишных хайлайтеров выделяют:

  • шиммерные – в зависимости от размера сияющих частиц их делят на дневные и ночные;
  • сатиновые – со столь мелкими блестками, что возникает эффект светящейся кожи;
  • с HD-эффектом – с частицами, отражающими и рассеивающими свет, что помогает создать эффект «фотошопа».

Для понимания размера блестящих компонентов нужно нанести немного хайлайтера на тыльную сторону ладони и тщательно растушевать. Сатиновые варианты исчезнут без следа, а шиммерные оставят за собой довольно крупные блестки.

Игра цвета

Не забывайте, что и цвет хайлайтера может сыграть важную роль:

  • шампань по праву считается самым универсальным вариантом и подходит почти для любого дневного макияжа;
  • золото идеально для загорелой кожи;
  • серебро гармонирует со светлой кожей и к тому же создает великолепный эффект влажного свечения.

И, напоследок, несколько советов, чем можно заменить хайлайтер, если вдруг в нужный момент он не оказался у вас под рукой:

  • тени соответствующего тона – предоставляют шикарное поле для эксперимента;
  • жидкий хайлайтер легко заменить базой с сияющим эффектом, которую легко растушевать;
  • для создания влажного эффекта можно временно использовать бальзам для губ.

Во избежание подобных ситуаций лучше все же посетить интернет-магазин prostor.ua и запастись там всей необходимой косметикой для создания неповторимого образа.

25 октября, 2022 | Category: Новости

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