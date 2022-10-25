Древний Рим: азартные игры

Давно доказано, что увлечение азартными играми происходит еще с начала цивилизации. Это не просто догадки, а официально подтвержденные данные, основанные на археологических раскопках. Даже в Древнем Риме были хорошо развиты азартные развлечения, в те времена римляне были очень заядлыми игроками. Позволить такого рода развлечения себе могли все классы: от рабов до императоров, от ремесленников до сенаторов.

Во времена Республики азартные игры были запрещены, за исключением фестиваля Сатурналий, который проводился в декабре каждого года. Сатурналии были праздником в честь Сатурна, римского бога земледелия, и, согласно римскому мифу, существовало время, когда Сатурн правил землей и давал щедрость человечеству, которое жило в состоянии невинности. Фестиваль был попыткой пережить то время, перевернув условности с ног на голову.

Были ли азартные игры законными в Римской империи?

Древнеримский взгляд на азартные игры зависел от правителей и текущего политического состояния Рима. Вообще азартные игры и ставки на что угодно были широко распространены , но известны законы, запрещающие азартные игры. Римские сановники осуждали чрезмерный азарт, но в то же время в Древнем Риме устраивали празднества, где главным событием были ставки на игры.

Среди этого вихря противоречий, связанных с азартными играми в римские времена, законы не требовали взыскания долгов по азартным играм. Наоборот, игрок или его отец могли вернуть себе все имущество, утраченное во время игры. Это произошло, когда отцы семейства убедили власти, что игрока (молодого человека или раба) заманили на пари. Это часто происходило из-за того, что не было установленного законом возраста для азартных игр .

С законами или без законов, римляне продолжали играть, потому что ничто не могло поколебать их тягу к азартным играм. Стоит отметить, что с гендерной точки зрения женщины были бы исключены из любых азартных игр с мужчинами, но можно предположить, что более богатые играли в группах, как это делали мужчины.

Какие азартные игры были в Древней Римской империи?

Историки доказали, что древнеримские азартные игры мало чем отличались от современных развлечений, которые доступны в онлайне на сайтах казино типа https://kasynopl.online/. Даже ответ на вопрос «Почему люди играют в азартные игры?» остается прежним: люди играют ради удовольствия, славы и богатства.

Лотерея

Древнеримская лотерея имела множество форм. К тому же, существует мнение, что этот вид развлечений зародился именно в Древнем Риме около 27 года до нашей эры. Император Август проводил розыгрыши лото во время своих вечеринок и раздавал призы. В качестве альтернативы лотерея использовалась для сбора денег с простолюдинов для финансирования военных или строительных проектов.

Подбрасывание монеты

Монета была чем-то, что было даже у самых бедных людей, и поэтому ее использовали для урегулирования споров или для быстрого выигрыша приза. Игра с подбрасыванием монеты имела те же правила, что и современная игра «орел или решка».

Кости и Кубок

Многие источники об азартных играх в Древнем Риме сообщают нам, что термин «алеа» описывал игры в кости, из-за чего игрока в кости называли «алеатором». Древнеримские игральные кости имели на боках цифры от 1 до 6 и были сделаны из различных материалов, которые указывали на статус их владельца.

Например, богатые могли иметь специальные кубики из слоновой кости, оникса, янтаря и драгоценных металлов, в то время как простые люди использовали кости из дерева, камня и костей животных.

Интересный факт:

Вопреки мнению многих людей, знаменитая фраза Юлия Цезаря «Жребий брошен» относится не к его пристрастию к азартным играм, а к неопределенному результату перехода им Рубикона в начале января. 49 г. до н.э.

Кости также использовались в настольных играх и иногда для разрешения споров (вместо монеты). Римские костяшки (кости козьей или овечьей лодыжки) также использовались для ставок с игральными костями или вместо них. Например, в воздух было подброшено пять костей, и игрок должен был поймать их тыльной стороной ладони. В другой игре игроки бросали костяшки, и тот, кто получал наибольшее количество очков, становился победителем и такая комбинация называлась «Венера», а «Собака» — самая маленькая комбинация.

Феномен популярности азартных игр в Древнем Риме

Несмотря на то, что азартные игры оказались популярными среди римлян любого происхождения, это времяпрепровождение в целом было запрещено в Древнем Риме на протяжении всей республиканской и имперской эпохи. В дополнение к фестивалю Bona Dea, римлянам по закону разрешалось играть в азартные игры во время Сатурналий, недельного фестиваля, посвященного богу Сатурну. Событие также позволяло рабам делать ставки за тем же столом, что и их хозяин. Однако, если римлянин был пойман за игрой вне торжеств, он должен был получить штраф.

До того, как это времяпрепровождение было запрещено, многие римляне часто играли в азартные игры дома или в публичном доме, например, в частном доме или таверне. Введение законов не удержало римлян от азартных игр. Как уже упоминалось, Август сам любил азартные игры и не позволял собственным законам удерживать его от игры. Сообщается, что он проиграл 30 000 сестерциев, сделав ставку на матч в Колизее. Сумма в тридцать раз превышала годовой оклад среднего римского солдата. Он был настолько увлечен ставками, что многие писатели часто отмечали его слабость к различным играм.

Мошенничество

Из-за высокой популярности азартных игр, в том числе игры в кости, это привело к тому, что многие дилеры обманным путем пытались выманить у игроков их деньги. Очень часто это приводило к дракам. Также в то время часто использовались монеты-приманки из Древнего Рима. Кусок железа был вставлен в монету, чтобы нарушить ее баланс, прежде чем она была снова соединена вместе, чтобы создать иллюзию настоящей монеты. Таким образом мошенники наживались на обычных людях.

Кто мог позволить себе играть в азартные игры в Древнем Риме?

Правители тех времен — Август и Клавдий, которые регулярно играли в азартные игры на своих пирах, имели время для создания новых игр со ставками и написания книг о римских играх. Император Луций Вер является примером серьезного игрока, потому что говорят, что он играл каждую ночь. Ровно так же, как сегодня это можно делать в казино.

Стоит отметить, что в целом азартные игры могли позволить себе все социальные слои общества. Бедняки и рабы развлекались древнеримскими азартными играми во время праздника Bona Dea и сатурналий.

Азартные игры современности

Многие популярные игры во времена Древнего Рима перекочевали в современность. И чтобы сыграть можно даже не выходить из дома, поскольку сегодня хорошо развиты онлайн-казино, которые открывают доступ к самым разным видам игр по типу слота Помидоры. Сегодня выбор развлечений намного шире, чем в период Древнего Рима, но есть и игры, которые были популярны в те времена, но они несколько видоизменились.