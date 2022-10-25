Адвокат Вайнштейна заявил, что женщины соглашались на интимные отношения с продюсером ради выгоды

Об этом адвокат Марк Верксман заявил присяжным, пишет Variety.

Адвокат американского кинопродюсера обратился к присяжным, что им следует подготовиться к «потоку ложных и недоказательных обвинений» от женщин, которые пошли на сексуальные отношения с Вайнштейном по согласию, но спустя много лет стесняются и врут о том, что на самом деле произошло.

Он также отметил, что нет никаких доказательств против их клиента, и что каждая женщина, свидетельствующая в суде, является актрисой, которая будет играть свою роль, соответствующую нарративу #MeToo.

«Посмотрите на моего клиента, — сказал Верксман, указывая на Вайнштейна. — Он не Брэд Питт и не Джордж Клуни. Как вы думаете, эти красивые женщины занимались с ним сексом, потому что он горячий? Нет, потому, что он могущественный» .

Адвокат Вайнштейна сказал присяжным, что Голливуд сегодня изменился, но в те времена «секс по заказу» был нормой. По словам Верксмана, «секс был товаром» для «богатых и влиятельных мужчин», как его клиент.

«Транзакционный секс. Возможно, это было неприятно. А теперь стыдно. [Но] все это делали. Он это делал. Они делали это», — сообщил Верксман.

Адвокат Вайнштейна сказал, что движение #MeToo похоже на фильм, который превратил Вайнштейна в «голливудский Чернобыль», сняв его в «полуистлевшей радиоактивной» части в роли «плохого парня».

Он также подчеркнул, что женщины, которые судятся против Вайнштейна, «должны врать себе, вам, этому суду».

В то же время прокуратура заявила совсем другое, рассказав присяжным, что бывший голливудский продюсер и уже осужденный насильник был серийным хищником, который использовал деловые встречи в качестве прикрытия для сексуального насилия над женщинами в течение десятилетий. Защитник прокуратуры объяснил присяжным, что власть Вайнштейна позволили ему воспользоваться перспективными кандидатками в индустрии развлечений, нападая и преследуя их, из-за чего они боялись мести Вайнштейна. Во время вступительного слова прокурора присяжным были представлены цитаты женщин, выступающих свидетелями в судебном процессе, которые поделились своими обвинениями в насильственном оральном сексе, ощупывании, ласках и изнасиловании.

Адвокат обратил внимание присяжных на то, что все обвинения построены только на словах жертв, и нет никаких судебно-медицинских доказательств, таких как полицейский отчет или образцы ДНК.

«Если обвинитель ждет годами, обвинения сводятся к его словам», — сказал Верксман в суде.

Он также обвинил истиц в том, что они занимались сексом с Вайнштейном по собственному решению, «потому что хотели использовать свою связь с мистером Вайнштейном» и получить «что-то значимое в обмен на секс».