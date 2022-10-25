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У 2023 році Україна потребуватиме $8 млрд допомоги на місяць, — фон дер Ляйєн

Урсула фон дер Ляєн

Україні потрібне відновлення, потім відбудова і осучаснення — частина завдання Європи допомогти їй стати на ноги

Про це заявила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн у виступі на міжнародній конференції з питань відновлення України, яку транслював Еспресо.

«Україна стала кандидаткою в члени ЄС. Це уже частина нашого завдання допомогти Україні стати на ноги. Ми розуміємо, що Україні потрібне відновлення, потім відбудова і осучаснення. З цією думкою, ми щодня ходимо на роботу і робимо те, що ми можемо зробити. Ми розуміємо, що найпершу допомогу треба надавати вчителям, лікарям», — зазначила вона.

За словами фон дер Ляйєн, Захід повинен допомогти Україні забезпечити безперебійність виплат пенсій.

«$3-5 млрд доларів потрібно щомісячно Україні, щоб покривати базові потреби. За допомогою міжнародних інституцій, США та європейських країн, я думаю, що ми можемо допомогти впоратися з відповідними борговими зобов’язаннями. Для нас це ціна, яку ми платимо за свободу — від 3 до 5 млрд щомісяця. У 2023 році буде сума у 8 млрд», — підсумувала очільниця Єврокомісії.

25 октября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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