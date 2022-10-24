ЗСУ за пів години збили два російські «Алігатори»

Українські військові у Херсонській області за пів години збили два російські ударні вертольоти Ка-52.
Про це в Телеграмі повідомляють Повітряні сили України, передає Укрінформ.
«24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування «Південь» Повітряних сил збито два ударні вертольоти Ка-52», — йдеться у дописі.
Як повідомлялося, за минулу добу силами ППО були знищені 30 ворожих цілей, у тому числі чотири вертольоти.
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