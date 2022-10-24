В Україні розширили список осіб, що можуть отримати статус УБД

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства оборони.

Статус учасника бойових дій тепер можуть отримати особи, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Ця категорія матиме змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».