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В Беларуси возникли проблемы с платежной системой Visa

В Беларуси в понедельник, 24 октября, выявились проблемы с доступом к каналу связи с международной платежной системой VISA.

Об этом сообщил процессинговый центр, передает ОффШор

«ОАО «Банковский процессинговый центр» информирует, что в настоящее время существует недоступность канала связи с международной платежной системой VISA», — говорится в сообщении процессингового центра.

«В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA», — уточнили в организации.

Специалисты прилагают совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки.

24 октября, 2022 | Category: Мир, Новости

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