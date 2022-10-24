Израильская методика поможет найти новые Земли в глубинах Галактики Ексглава Генштабу Британії: Росіян у Херсоні чекає неминуча поразка » В Беларуси возникли проблемы с платежной системой Visa В Беларуси в понедельник, 24 октября, выявились проблемы с доступом к каналу связи с международной платежной системой VISA. Об этом сообщил процессинговый центр, передает ОффШор «ОАО «Банковский процессинговый центр» информирует, что в настоящее время существует недоступность канала связи с международной платежной системой VISA», — говорится в сообщении процессингового центра. «В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA», — уточнили в организации. Специалисты прилагают совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки.