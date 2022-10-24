В Беларуси возникли проблемы с платежной системой Visa

В Беларуси в понедельник, 24 октября, выявились проблемы с доступом к каналу связи с международной платежной системой VISA.
Об этом сообщил процессинговый центр, передает ОффШор
«ОАО «Банковский процессинговый центр» информирует, что в настоящее время существует недоступность канала связи с международной платежной системой VISA», — говорится в сообщении процессингового центра.
«В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA», — уточнили в организации.
Специалисты прилагают совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки.
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