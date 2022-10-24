РФ втратила 470 солдатів, 11 ББМ та 9 безпілотників за добу Джонсон відмовився брати участь у виборах » Україна запросила моніторингові місії МАГАТЕ та ООН перевірити заяви РФ щодо «брудної бомби» Міністр оборони України Олексій Резніков закликав місії МАГАТЕ та ООН перевірити заяви Російської Федерації щодо «брудної бомби» Про це він написав у своєму твіттері. Міністр зауважив, що українська армія щодня звільняє нашу землю від російського бруду. «Думка про «брудну бомбу» нам огидна. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії», — зауважив Резніков. Посадовець додав, що Україна вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.