Росіяни готуються оборонятися в Херсоні, а не виходити з нього

Російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі, заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді»

: За словами Буданова, Сергій Суровікін, який командує Південним угрупованням російських військ у війні проти України, може, й готує підґрунтя для згладжування реакції російського суспільства на випадок здачі чи втрати Херсону, але поки не можна сказати, що «прямо зараз вони з Херсона тікають».

«Ні, такого нема», – констатував голова ГУР.

Пряма мова: «В багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять «Промсвязьбанк», інші фінансові структури, які росіяни туди завели.

Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що «ми дбаємо про людей» і тому подібне.

Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони».

Деталі: За словами керівника військової розвідки, росіяни розуміють, що, якщо ЗСУ візьмуть контроль хоча б над Каховською дамбою, яка зараз є єдиною транспортною артерією, що повноцінно функціонує, то «їм треба буде приймати дуже швидко рішення» або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити.

Інакше російській військові можуть опинитися в подібній ситуації до тієї, в якій навесні опинилися українські підрозділи в Маріуполі, сказав Буданов.

Пряма мова: «І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони».