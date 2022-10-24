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Росіяни готуються оборонятися в Херсоні, а не виходити з нього Україна запросила моніторингові місії МАГАТЕ та ООН перевірити заяви РФ щодо «брудної бомби» » РФ втратила 470 солдатів, 11 ББМ та 9 безпілотників за добу Загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення складає 67 940 військових, 2590 танків і 1673 артсистем Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно складають: особового складу — близько 67940 (+470) солдатів

танків — 2590 (+6) од.

бойових броньованих машин — 5295 (+11) од.

артилерійських систем — 1673 (+6) од.

реактивних систем залпового вогню — 375 (+1) од.

засобів ППО — 189 (+0) од.

літаків — 270 (+0) од.

гелікоптерів — 245 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1370 (+9) од.

крилатих ракет — 350 (+0) од.

кораблів/катерів — 16 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн — 4044 (+5) од.

спеціальної техніки — 149 (+1) од.