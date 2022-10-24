 
«  
  »

РФ втратила 470 солдатів, 11 ББМ та 9 безпілотників за добу

РФ втратила

Загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення складає 67 940 військових, 2590 танків і 1673 артсистем

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно складають:

  • особового складу — близько 67940 (+470) солдатів
  • танків — 2590 (+6) од.
  • бойових броньованих машин — 5295 (+11) од.
  • артилерійських систем — 1673 (+6) од.
  • реактивних систем залпового вогню — 375 (+1) од.
  • засобів ППО — 189 (+0) од.
  • літаків — 270 (+0) од.
  • гелікоптерів — 245 (+0) од.
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1370 (+9) од.
  • крилатих ракет — 350 (+0) од.
  • кораблів/катерів — 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 4044 (+5) од.
  • спеціальної техніки — 149 (+1) од.
24 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  