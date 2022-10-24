Окупанти при втечі з Херсона вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову

Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста.

Джерело: російський пропагандистський ресурс «РИА «Новости Крым», Telegram-канали

Росіяни пояснюють, що вкрали пам’ятники для того, аби «зберегти унікальні твори мистецтва від обстрілів ЗСУ».

Погруддя Суворова у 1950 році встановили в Херсоні на 150-ту річницю його смерті.

Статуя адмірала Ушакова була встановлена 1957 року біля корпусу Херсонської державної морської академії на однойменному проспекті.