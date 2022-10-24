На війні з окупантами загинув відомий львівський режисер Василь Яворський

Інформацію про трагічну звістку поширив командир 103-ї окремої бригади сил ТрО ЗСУ Валерій Курко у Facebook.

Василь був дуже патріотично налаштованим українцем та багато років працював режисером, співпрацюючи із багатьма телеканалами, зокрема в останні роки із телеканалом Еспресо та ТРК «Перший Західний». З 2014 року, коли розпочалася війна з Росією, працював на інформаційному фронті, допомагаючи у створенні документальних фільмів та програм про війну з росіянами. Зокрема, створив із колегами серію програм про російсько-українську війну під назвою «Історія героя», а також документальний фільм «Останній медик терміналу. Ігор Зінич – позивний «Псих».

У територіальну оборону Василь Яворський записався у 2021 році, прогнозуючи загрозу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тому долучився до захисту українців одразу з перших днів російського вторгнення. Виконував бойові завдання на гарячих ділянках фронту на Донеччині.

«Так, це страшно… дуже страшно… але піхота – маркер, відмітка, де твоя територія, а де ворога. Там де стоїть піхота, і за її спиною – життя, вільна територія, не загарбана Україна, там куди дивиться піхота – територія, на яку ти мусиш прийти й вибити нечисть. ТРО – це новий вид піхоти», — написав ще у травні Василь Яворський у фейсбук, коли висловив свої думки про завдання ТРО.

Друзі Василя відзначають, що він був дуже відкритою та товариською людиною, чимало мандрував Україною, любив пізнавати щось нове.

Важлива риса характеру Василя – цілеспрямованість і відповідальність. Він завжди працював за правилом: робити або добре, або ніяк.

Василь ніколи не боявся змінювати життя та рід занять. Телевізійною справою почав займатися 15-20 років тому. Спершу був оператором, згодом монтажером, а потім головним режисером.

Колеги по роботі відзначають, що Василь мав хороше бачення кадру, а також відчуття темпу, яке є дуже важливим у роботі монтажера. Своїм досвідом він любив ділитися, навчивши чимало журналістів, операторів та монтажерів нюансів телевізійної роботи.

До своєї участі у Визвольній війні Василь ставився дуже по-філософськи, просто пояснюючи, що це робота, яку комусь треба виконувати, й він її виконував.

Без батька залишився син від першого шлюбу. Зі своєю другою дружиною він прожив разом декілька років. Вже під час повномасштабного вторгнення, 10 вересня 2022 року пара вирішила взяти шлюб і офіційно стала сім’єю.

Колектив телеканалу Еспресо висловлює своє глибоке співчуття рідним Василя — це непоправна втрата для всіх, хто знав і працював з Василем.