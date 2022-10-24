Кремль запустив психологічну операцію на тему ядерної зброї в Україні

Там йдеться про нібито реальну спільну українсько-британську розробку, за якою буцім стоїть особисто президент України Володимир Зеленський.

«Київський режим готує на території своєї країни провокацію, пов’язану з підривом т.зв. брудної бомби або малопотужного ядерного боєприпасу», — зазначають російські пропагандисти.

«Мета провокації — звинуватити Росію в тому, що вона застосувала зброю масового знищення на українському театрі воєнних дій, і тим самим запустити у світі потужну антиросійську кампанію, націлену на підрив довіри до Москви», — мовить РІА Новості.

Росіяни стверджують, що «брудну бомбу» начебто виготовляють під керівництвом київського Інституту ядерних досліджень НАН України на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті, розташованому в місті Жовті Води Дніпропетровської області.

Як кажуть росіяни, робиться це «за дорученням Володимира Зеленського» і завдяки «контактам з представниками Великої Британії».

При цьому джерелом такої інформації названо анонімні «джерела».

Збережений в архіві оригінал цієї статті без авторства знаходиться тут.

За оцінкою міжнародної OSINT-спільноти InformNapalm, пубілкація РІА Новості «має чіткі ознаки елементу інформаційно-психологічної операції, метою якої є підготовка громадськості РФ до застосування тактичної ядерної зброї на території України».

«При цьому навколо такого потенційного рішення Кремля створюється димова завіса з традиційною для російської пропаганди «теорією змови», нібито це буде «підрив брудної бомби, щоб звинуватити Росію в усіх смертних гріхах». Типовий для роспропа прийом: «Ми напали, щоб захистити», «Україна сама себе обстрілює, щоб звинуватити Росію», «Українці самі себе вбивають і гвалтують, щоб образити росіян» і т.д. в такому ж стилі зламаних причинно-наслідкових зв’язків», — йдеться у коментарі від InformNapalm.

«Звісно, що новина від РІА Новості спрямована не на закордонну, а саме на внутрішню аудиторію. Наступний етап цієї операції буде залежати як від зовнішніх, так і від внутрішніх стримуючих факторів», — підсумовують OSINT-розслідувачі.