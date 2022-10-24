Израильская методика поможет найти новые Земли в глубинах Галактики

C момента открытия первых планет в далеких звездных системах ученые ведут поиски таких «экзопланет», которые потенциально подходят для колонизации человечеством.

Частью этого поиска «новой Земли» стал запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб», который уже в ближайшие годы обеспечит гораздо более полные данные об экзопланетах, похожих на Землю. И вот теперь израильские ученые под руководством доктора Асафа Хохмана из Института наук о Земле при Еврейском университете в Иерусалиме в сотрудничестве с доктором Паоло Де Лука из Барселонского центра суперкомпьютеров и доктором Таддеусом Д. Комачеком (Университет Мэриленда, США) успешно разработали методику изучения атмосфер далеких планет и определения координат тех из них, которые пригодны для проживания людей. Такая методика позволяет точную оценку статуса далекой планеты без необходимости ее физического исследования. Результаты работы ученых опубликованы в престижном Astrophysical Journal.

Классификация климатических условий и измерение чувствительности климата являются центральными элементами при оценке способности экзопланет поддержать человеческую жизнь. В своем исследовании ученые рассмотрели планету TRAPPIST-1e, планету, расположенную примерно в 40 световых годах от Земли, которая станет объектом исследования телескопа «Уэбб» в будущем году. Исследователи изучили чувствительность климата планеты к увеличению выбросов парниковых газов и сравнили ее с условиями на Земле. Используя компьютерное моделирование климата на TRAPPIST-1e, они смогли оценить возможное влияние изменений концентрации парниковых газов (в первую очередь углекислоты) на экстремальные погодные условия и на скорость изменения погоды на планете. Как отмечает д-р Хохман, «именно эти две переменные имеют решающее значение для существования жизни на других планетах, и мы впервые начали их глубокое изучение».

Кроме этого, изучение потенциальных изменений климата землеподобных экзопланет позволяет лучше понять те климатические изменения, которые уже происходят на Земле, и по-новому понять, что нас ждет в будущем. Хохман и его партнеры обнаружили, что планета TRAPPIST-1e имеет значительно более чувствительную атмосферу, чем Земля. По их оценкам, увеличение выбросов парниковых газов там может привести к более экстремальным изменениям климата, чем здесь, на Земле, потому что одна сторона TRAPPIST-1e постоянно обращена к собственному светилу так же, как наша Луна всегда обращена одной стороной к Солнцу.

Д-р Асаф Хохман: «Разработанная нами исследовательская методика совместно с данными наблюдений телескопа «Уэбб» позволит ученым делать выводы о состоянии атмосфер других планет без необходимости отправлять к ним космические зонды и тем более людей. Это поможет нам в будущем принимать обоснованные решения о том, какие планеты являются подходящими кандидатами для заселения людьми и, возможно, даже для поиска жизни на этих планетах».