Израильская методика поможет найти новые Земли в глубинах Галактики

C момента открытия первых планет в далеких звездных системах ученые ведут поиски таких «экзопланет», которые потенциально подходят для колонизации человечеством.
Частью этого поиска «новой Земли» стал запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб», который уже в ближайшие годы обеспечит гораздо более полные данные об экзопланетах, похожих на Землю. И вот теперь израильские ученые под руководством доктора Асафа Хохмана из Института наук о Земле при Еврейском университете в Иерусалиме в сотрудничестве с доктором Паоло Де Лука из Барселонского центра суперкомпьютеров и доктором Таддеусом Д. Комачеком (Университет Мэриленда, США) успешно разработали методику изучения атмосфер далеких планет и определения координат тех из них, которые пригодны для проживания людей. Такая методика позволяет точную оценку статуса далекой планеты без необходимости ее физического исследования. Результаты работы ученых опубликованы в престижном Astrophysical Journal.
Кроме этого, изучение потенциальных изменений климата землеподобных экзопланет позволяет лучше понять те климатические изменения, которые уже происходят на Земле, и по-новому понять, что нас ждет в будущем. Хохман и его партнеры обнаружили, что планета TRAPPIST-1e имеет значительно более чувствительную атмосферу, чем Земля. По их оценкам, увеличение выбросов парниковых газов там может привести к более экстремальным изменениям климата, чем здесь, на Земле, потому что одна сторона TRAPPIST-1e постоянно обращена к собственному светилу так же, как наша Луна всегда обращена одной стороной к Солнцу.
Д-р Асаф Хохман: «Разработанная нами исследовательская методика совместно с данными наблюдений телескопа «Уэбб» позволит ученым делать выводы о состоянии атмосфер других планет без необходимости отправлять к ним космические зонды и тем более людей. Это поможет нам в будущем принимать обоснованные решения о том, какие планеты являются подходящими кандидатами для заселения людьми и, возможно, даже для поиска жизни на этих планетах».
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