Ізраїль дав Україні розвіддані для боротьби з «Шахедами»

Ізраїль надав розвідувальні дані, необхідні для збивання іранських безпілотників, заявив український чиновник — в NYT, радник міністра оборони України Юрій Сак

«Український урядовець, говорячи не під запис, заявив, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники».

Деталі: Після нападу безпілотників на Київ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони. Прохання було відхилено міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцем, в основному тому, що Ізраїль залежить від співпраці з Росією в проведенні рейдів ізраїльських ВПС в Сирії. Ізраїль, за його словами, надасть системи раннього попередження, але не засоби протиповітряної оборони.

Юрій Сак сказав, що Ізраїль може втратити можливість відточити свою тактику протистояння загрозам на власній території, надаючи допомогу в боротьбі з безпілотниками, яка зараз ведеться в Україні. За його словами, ці іранські безпілотники, які вражають українські міста, були розроблені як масова зброя для ударів по Ізраїлю: «Вони використовують Україну як полігон, щоб побачити слабкі місця, вдосконалити їх, і рано чи пізно вони застосують їх проти Ізраїлю».