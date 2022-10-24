Ексглава Генштабу Британії: Росіян у Херсоні чекає неминуча поразка

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт вважає, що росіянам у Херсоні загрожує неминуча поразка, тому вони створюють «керований відхід, щоб він виглядав менш хаотичним».

Як пише «Європейська правда», про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Sky News.

«Росіяни, очевидно, думають про те, щоб спробувати перетворити те, що, ймовірно, є неминучою поразкою на якийсь керований відхід, щоб це виглядало менш хаотичним з їхньої точки зору» – сказав Даннатт.

Водночас, він додав, що «на полі бою росіяни все ще відстають, тому ми бачимо тиск в інших місцях», і саме тому Москва націлилася на енергетичну інфраструктуру України.

Щодо неправдивих заяв Росії про те, що Україна може використати «брудну бомбу», Даннатт погоджується з оцінкою Інституту вивчення війни, що головною метою є викривити бачення широкої картини подій.

За його словами, малоймовірно, що Росія проведе операцію під чужим прапором, оскільки вона не хотіла б скинути «брудну бомбу» на чотири ключові райони, які вона анексувала і тепер вважає своєю територією.

Цього не станеться, якщо в Кремлі «ще залишилася хоч якась логіка», вважає Даннатт.