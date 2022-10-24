Джонсон відмовився брати участь у виборах

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю оголосив про відмову брати участь у нових виборах лідера Консервативної партії.

Про це повідомляє «Європейська правда».

У заяві, яку поширюють британські ЗМІ, Джонсон заявив, що мав підтримку достатньої кількості депутатів-консерваторів (тобто більше 100), але вирішив, що висувати свою кандидатуру в нинішніх обставинах «буде просто неправильно» і що «не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об’єднаної партії в парламенті».

Джонсон підтвердив, що вів переговори з іншими кандидатами (Ріші Сунаком і Пенні Мордонт) про об’єднання кампаній «в ім’я національного інтересу», «але, на жаль, ми не змогли цього досягти».

«Тому я боюся, що найкраще, що я можу зробити, – це не допустити висунення моєї кандидатури і підтримати того, хто переможе», – підсумував він.

Таким чином, офіційно на посаду лідера Консервативної партії Британії наразі претендують два кандидати – колишній міністр фінансів Ріші Сунак і лідерка Палати громад Пенні Мордонт. За даними Sky News, Сунак заручився підтримкою 144 депутатів, а Мордонт – лише 24, чого буде недостатньо для висунення кандидатури.