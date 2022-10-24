 
«  
  »

До України за добу повернулося менше людей, ніж виїхало

кордон

Упродовж минулої доби, 23 жовтня, до України приїхали 37 тисяч людей, з яких 35 тисяч – українці. При цьому виїхали за кордон – 38 тисяч людей

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби вибули 38 тисяч людей. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу 37 тисяч людей, з них 35 тисяч – українці.

Також за добу 23 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 75 тисяч людей. Проїхали через кордон 19 тисяч транспортних засобів.

Крім того, за добу оформлено 64 вантажівки з гуманітарною допомогою.

24 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  