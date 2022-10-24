До України за добу повернулося менше людей, ніж виїхало

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби вибули 38 тисяч людей. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу 37 тисяч людей, з них 35 тисяч – українці.

Також за добу 23 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 75 тисяч людей. Проїхали через кордон 19 тисяч транспортних засобів.

Крім того, за добу оформлено 64 вантажівки з гуманітарною допомогою.