Європа готова перезимувати без російського газу

Навіть якщо Росія повністю припинить постачання газу, Європейський союз готовий до майбутньої зими

Про це зазначила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє сайт Delfi.

«У нас є кризові сценарії та механізми солідарності з державами-членами для надання допомоги регіонам, що її потребуватимуть. Наші підземні сховища газу будуть заповнені завчасно, що гарантує додаткову безпеку», — зазначила Сімсон.

Вона наголосила, що попередні заходи єврокомісії, що стосувалися енергетичного сектору. Вони допомогли знизити ціну на енергоносії, порівняно з рекордними серпневими показниками. Для цього країни-члени ЄС знизили на 15% споживання газу, а також провели успішні перемовини щодо постачання газу з Норвегією, Алжиром та Азербайджаном.

«Додаткові поставки з цих країн успішно допомагають нам знизити залежність від російського газу. Частка газу, що імпортується до Європи російським трубопроводом, знизилася з 41% до 9%», – наголосила Кадрі СІмсон.

Вона також наголосила, що єврокомісія підготувала перелік нових заходів, що їх вживатимуть для боротьби з високими цінами на енергоносії. Якщо країни з ними погодяться, то ці заходи будуть негайно реалізовані за пришвидшеною процедурою. Зокрема йдеться про централізоване обмеження ціни на газ.