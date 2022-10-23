Влада Києва готується до зимових днів та тижнів без теплопостачання

До такого сценарію готується Київська міська державна адміністрація. Про це в інтерв’ю «Економічній правді», що вийшло сьогодні, 22 жовтня 2022 року, повідомив відповідальний за питання ЖКГ заступник столичного мера Петро Пантелеєв.

«Наскільки висока ймовірність того, що взимку у багатоквартирних будинках Києва кілька діб чи навіть тижнів не буде опалення?», — запитали у Пантелеєва.

«Така вірогідність є. Вона пов’язана не з дефіцитом газу чи технологічними питаннями, а з тим, що ворог полює на наші інфраструктурні об’єкти, руйнує енергетичні об’єкти. Ми повинні це розуміти та усвідомлювати», — пояснив посадовець.

При цьому він не став оцінювати вірогідність вдсутності тепла в оселях киян протягом днів чи тижнів у відсотках.

«Я не прогнозист, але відповідаю саме за цей напрямок. Ми плануємо свою діяльність з урахуванням того, що такі випадки будуть. Ми до цього готуємося», — зазначив Петро Пантелеєв.