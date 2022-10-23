Технион и Еврейский университет будут развивать искусственный интеллект вместе с IBM

Технион и Еврейский университет в Иерусалиме подписали партнерское соглашение с IBM Research для развития в Израиле возможностей и приложений искусственного интеллекта в Израиле.

SVP IBM Research Дарио Гил, EVP Техниона Коби Рубинштейн, VP IBM по ИИ Ая Софер и президент Еврейского ун-та Ашер Коэн

Искусственный интеллект (ИИ) уже играет важную роль в нашей повседневной жизни, став центральным фактором роста в деловом секторе. Быстрорастущие объемы данных, которые необходимо обрабатывать, требуют соответствующего развития передовых технологических возможностей и масштабного применения ИИ. Эта задача требует существенных инвестиций в НИОКР, и в свете того, что в Израиле уже сегодня остро не хватает специалистов с учеными степенями в области компьютерных наук, и с учетом потребностей высших учебных заведений в финансировании и опыте делового мира, IBM Research решила начать сотрудничество с Технионом и Еврейским университетом.

По условиям соглашения, которое рассчитано на три года, исследования по поиску новых решений в области ИИ пойдут по трем основным направлениям: обработка естественного языка; ускорение разработки новых лекарств и мультиоблачные вычисления для поддержки децентрализованных вычислений ИИ. IBM профинансирует эти исследования докторантов Техниона и Еврейского университета на общую сумму в несколько миллионов шекелей.

Профессор Ашер Коэн, президент Еврейского университета: «Сочетание IBM, одной из ведущих мировых технологических компаний, и наших первоклассных исследователей создает оптимальные условия для революции в области знаний и вычислительной техники. На фоне растущего спроса на специалистов в области машинного обучения, алгоритмов и информатики, сотрудничество с IBM открывает путь к новым прорывам как в науке, так и в медицине».

Профессор Коби Рубинштейн, исполнительный вице-президент Техниона по исследовательской работе: «Технион и исследовательская лаборатория IBM в Израиле поддерживают очень тесные отношения на протяжении многих лет — с момента основания лаборатории. В последние годы в Технионе развился широкий спектр интенсивных исследований в области ИИ. Партнерство с IBM, которое возглавят наши исследователи в этой области, даст дополнительный толчок исследованиям и разработкам в сфере ИИ».

Доктор Ая Софер, вице-президент IBM по технологиям искусственного интеллекта и исследовательской работе: «Израильская индустрия высоких технологий получает значительный импульс к своему дальнейшему успеху. Сотрудничество с Технионом и Еврейским университетом приведет к новаторским исследованиям, направленным на использование искусственного интеллекта в улучшении нашей жизни. Я горжусь тем, что IBM Research решила инвестировать в это важное начинание, здесь, в Израиле».