Ставки на матч США-Иран продолжают расти

Интрига этого года на ЧМ по футболу, конечно же мачт межу командами США и Ирана. И ставки на этот матч продолжают расти. В действительности команда Ирана вышла достаточно подготовленной для участия в финальных играх этого года и потому интрига вокруг поединка среди букмекеров постоянно растет, что можно отследить на он-лайн доске Иран — США коэффициенты в живом режиме. Прогноз на победу команды составляют и букмекерские компании, а вы можете ставки на данное событие на сайте БК Париматч.



В чем интрига матча

Напомним, что сборная Ирана это активный участник чемпионата мира по футболу в этом году в Катаре и она сразу же попала в сильную группу. Два из трех соперников Ирана в групповом турнире этого года, это сборные США и Англии. Особенно сильна в игре британская команда, уже показавшая неоднократно свои способности ранее. Сейчас же, после притока новых игроков, шансы клуба выросли.

Ранее стало известно, что многие иранские футболисты и протестные активисты в стране, имеющие отношение к футболу, обратились к Международной федерации футбола с требованием отстранить национальную команду Ирана от участия в чемпионате мира 2022 года в связи с массовым насилием в стране. Однако на данный момент команда продолжит свое участие в играх.

Однако представители ФИФА подтвердили — команда Ирана продолжит участие в чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года без изменений. Сборная Ирана сыграет в группе с Британией, США и также Уэльсом.

По мнению ряда спортивных аналитиков, у Ирана очень сильные шансы. Команда прошла отлично подготовку к турнирам и готова показать свои сильные стороны.

На ЧМ-2022 сборную Ирана возглавляет португалец Карлуш Кейруш. Он уже имел опыт работы с иранской футбольной командой с 2011 по 2019 год, чувствует себя уверенно и настроен на победу. В интервью СМИ Кейруш заявил, что подготовка команды прошла с учетом предыдущих матчей, а сами футбольные бойцы находятся в наилучшей форме перед сражениями.

Шансы велики

Впрочем уверенность Кейруша подкреплена опытом. Он уже неоднократно возглавлял иностранные команды ранее. Работая в Японии, ОАЭ, ЮАР, Колумбии и Египте, Карлуш Кейруш получил исключительно хорошие отзывы.

Напомним,что Иран — опытный соперник, имеющий опыт выступления на пяти мировых чемпионатах. Как всегда команда хранит несколько тузов в рукаве и готова показать свое мастерство в решающих поединках.