Окупанти атакували Запоріжжя та область дронами та ракетами С-300

Вночі проти 23 жовтня росіяни знову атакували Запоріжжя з дронів-камікадзе та обстріляли ракетами С-300.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Сьогодні вночі окупаційні війська здійснили атаку м. Запоріжжя із використанням дронів (попередньо, дронів-камікадзе “Shahed-136″), а також навколишніх населених пунктів з використанням ракет С-300. Так, один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, постраждалих немає”, – написав він у Telegram.

Також, за даними ОВА, було здійснено ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району. Внаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК “С-300” пошкоджено приватні будинки та приміщення школи. Люди не постраждали.