На тимчасово окупованому півдні України жителі почали масово відмовлятися від рублів

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграмі.

За його словами, це пов’язано з успіхами Збройних сил України на Херсонщині.

«Зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча», — пише він.

Федоров розповів що росіяни штучно завищували курс рубля на окупованих територіях, проте наразі тенденція змінилася, і в Херсоні дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовилися приймати російські гроші.

Аби слідкувати за використанням російської валюти, окупанти запровадили так звані «рубльові патрулі».

Федоров також зазначив, що у Мелітополі рубль так і не став ходовою валютою, на ринках та у магазинах продавці надавали перевагу гривні.

«Після деокупації всі російські рублі миттєво перетворяться у «фантики», бо їх обіг в Україні суворо заборонений», — нагадав міський голова.