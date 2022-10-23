 
«  
  »

На Харківщині росіяни вбили 10-річну дитину, поранили її дідуся та бабусю

Могила вбитої росіянами дівчинки

На Харківщині 25 лютого російський снайпер убив 10-річну дівчинку, а під час повторного обстрілу були поранені її дідусь і бабуся

Про це повідомили в телеграмі МВС.

Село Новий Бурлук 24 лютого опинилося під окупацією. За словами місцевих, росіяни оселялись у їхніх будинках, відбирали автомобілі, забирали домашню худобу, їжу, мародерили й убивали.

Дідусь убитої 10-річної дівчинки Микола Ківшара розповів, що до початку повномасштабної війни вона з батьками жила в Харкові. До села дитину перевезли, тому що вважали це безпечнішим. Разом із дідусем 25 лютого дівчинка поїхала до магазину за бабусею. У цей час російський снайпер прострелив їхню автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь.

Дорогою до лікарні Чугуєва родина знову потрапила під російський обстріл. Дівчинка загинула, а дідусь і бабуся отримали поранення. Чоловік ніс тіло онуки до найближчого села. Спершу він поховав її на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.

Поліція розслідує вбивство дитини російським снайпером.

23 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  