Влада Києва готується до зимових днів та тижнів без теплопостачання На Харківщині росіяни вбили 10-річну дитину, поранили її дідуся та бабусю » Країни НАТО почали військові навчання поблизу кордонів з Білоруссю та Україною Країни Альянсу почали військові навчання поблизу кордонів з Білоруссю та Україною: у Литві — Iron Wolf, у Польщі — Puma Про це країни Альянсу повідомили у твіттері. Країни НАТО розпочали військові навчання на східному фланзі Альянсу. Мова йде про проведення маневрів Iron Wolf у Литві та Puma у Польщі. Відомо, що, окрім литовських збройних сил, в Iron Wolf беруть участь дев’ять інших країн НАТО, зокрема Німеччини, Норвегії, Великобританії та США, до них залучено близько 3,5 тисячі бійців та 700 одиниць техніки. Навчання мають уточнену назву Iron Wolf 2022-II, через те, що Iron Wolf 2022-I пройшли ще у травні.