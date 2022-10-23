Си Цзиньпин переизбран на пост генсека партии Китая Технион и Еврейский университет будут развивать искусственный интеллект вместе с IBM » Израильская компания намерена печатать на 3D-принтере несколько тонн мяса в день Правда, оно не настоящее, а растительное. «Ощущения те же, что от куска мяса животного, только без животного», — утверждает его создатель

Израильская компания Redefine Meat заявила, что готова к 3D-печати «мяса» в промышленных масштабах. Её новый принтер под названием «Ангус» может производить разные сорта мяса из растительных ингредиентов, причём за день он способен напечатать несколько тонн продукции. Как рассказал Эшар Бен-Шитрит, сооснователь Redefine Meat, у такого мяса те же характеристики, что и у мяса животных, а ощущения от него такие же, какие вызывает хороший стейк. Это фактически вкусный кусок мяса животного, но без использования животного. В настройках принтера можно задать стейки разной жёсткости и с разным количеством жира. Машина создаёт растительные аналоги трёх составляющих мяса — мышц, жира и крови, а потом комбинирует их для производства разных продуктов. В качестве основных ингредиентов используются соя, горох, нут, свёкла, пищевые дрожжи и кокосовое масло. Сейчас компания ставит своей целью довести объёмы производства до 15 тонн в день и тогда она сможет конкурировать с производителями традиционного мяса. Также продолжаются исследования с целью сделать вкус и текстуру продукта ещё более приближенными к оригиналу. Конечно, пока остаётся ещё вопрос цены — будет ли распечатанный на принтере растительный аналог дешевле, чем настоящее мясо? Redefine Meat уже запустила восемь принтеров «Ангус»: два работают в Израиле и шесть — в Нидерландах. Там же в декабре начнёт работу завод компании.