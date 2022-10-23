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ISW*: российские оккупационные войска начали отступать с запада Херсонской области

политика,Вторжение в Украину 2022,Херсон,Украина,страны

 

Отступление Вооруженных сил России с запада Херсонской области началось. Об этом говорится в ежедневной сводке вашингтонского Института изучения войны (ISW)*.

Российские силы «довольно активно» перебрасывают боеприпасы, военную технику и некоторые подразделения с западного берега Днепра на восточный через паромы, утверждают в институте. Прикрывать отход войск оставили 2000 мобилизованных россиян, в то время как «наиболее боеспособные подразделения» собираются перебросить на другой берег, считают исследователи.

Об отступлении российских войск говорит и то, что оккупационная администрация готовит эвакуацию привезенных из России специалистов, «украинских коллаборационистов» и банковской системы Херсона, оккупационная администрация в Бериславе и гуманитарные объекты в Херсоне также прекратили свою деятельность.

Российские войска, вероятно, планируют продолжить вывод войск в течение последующих двух недель, но могут столкнуться с трудностями, если Вооруженные силы Украины решат атаковать, говорится в отчете.

19 октября оккупационные «власти» Херсонской области сообщили о начале наступления украинских войск. Въезд для гражданского населения в Херсон с левого берега закрыли на семь дней.

23 октября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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