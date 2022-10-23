Іранських інструкторів з управління дронами-камікадзе помітили в Білорусі

Іранських інструктори привезли до Білорусі, де вони навчають російських військових та координують запуски БПЛА по об’єктах інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“В селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів, офіцерів КВІР ІРІ, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ”, – зазначається в повідомленні.

За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски БПЛА “Shahed-136″ по об’єктах інфраструктури Київщини, північних та західних областей України”.

Також в ЦНС повідомили, посилаючись на інформацію місцевого підпілля, росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді. Окупанти продовжують використовувати їх для завдання ударів по території України.