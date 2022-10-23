Імпантація зубів

Кожна людина, не дивлячись на вік, бажає мати ідеальну посмішку, яка піднімає настрій зранку в дзеркалі. Посмішка кожен день, це не тільки гарний настрій, але й привабливість, можливість легко знаходити нових друзів та мати відмінні стосунки зі співробітниками на роботі. Саме тому імплантація зубів – це гарна ынвестицыя на перспективу, яка окупається за короткий період. Доступні імпланти ціна на які вас порадує, можна встановити собі без обмежень після попередньої консультації з лікарем. Сама процедура займає відносно небагато часу, відбувається практично безболісно. Більш ніж десятирічний досвід фахівців Implant Studio є гарантією успіху вашої операції, після якої ваша посмішка радуватиме вас та ваших близьких довгі роки.

Як відбувається процедура імплантації зубів

Сама процедура складається з підготовчої частини та основної. Потім, після виконання всіх маніпуляцій, необхідно деякий час спостерігатися у вашого стоматолога. Основне завдання лікарів, під час проведення операції, зробити так, щоб імплант швидко зміг вживитися в кісткову тканину, прижитися у пацієнта. Для цього потрібний значний досвід у проведенні подібних операцій. Підготовчий період передбачає у тому числі гігієнічні процедури зубів та порожнини рота, видалення залишків зруйнованого зуба. Повною мірою це певна майстерність досвідчених фахівців, які знають усі тонкощі процедур, та вирішують любе завдання.



Саме тому лікарі та персонал клініки Implant Studio регулярно підтверджують свою кваліфікацію міжнародними сертифікатами. Фахівці клініки використовують сертифіковані в Ізраїлі і Швейцарії надсучасні технології SGS і IBT, в той же час маючи помірні ціни для своїх замовників.

Надійний сервіс за помірними цінами

Зберігаючи зручний компроміс між ціною і якістю, клініка Implant Studio також пропонує розстрочку. Ви спочатку сплачуєте лише половину всієї суми, а другу наприкінці всіх процедур. Також ви отримуєте практично необмежену гарантію на матеріали від провідних виробників зубних імплантів. На ваш розсуд можна використовувати кілька варіантів імплантів. Це найкращі виробники з України, Ізраїлю, Щвейцарії чи Кореї. Для того, щоб отримати необхідну консультацію і записатися на прийом, вам достатньо зателефонувати в будь-який зручний для вас час. Вам нададуть вичерпну інформацію та зарезервують зручний час. Змініть себе прямо зараз!

