Что такое суррогатное материнство

Суррога́тное матери́нство — вынашивание и рождение женщиной ребенка для другого лица или лиц, которые станут родителями ребенка после его рождения. Чаще всего генетический материал (сперматозоиды и ооциты) для формирования эмбриона предоставляется лицами, для которых вынашивается ребенок. В ряде случаев суррогатная мать также может быть одновременно и генетической матерью. Однако этот пункт не действует на территории России и ряда других стран. Вы можете узнать детально про услуги суррогатной матери цена прямо сейчас.

Суррогатное материнство используется, когда беременность и роды нежелательны или с медицинской точки зрения невозможны, когда риск беременности слишком опасен для предполагаемой матери или когда одинокий мужчина или мужская пара хотят иметь ребенка. Суррогатное материнство в некоторых странах считается вспомогательной репродуктивной технологией и подкрепляется юридическим соглашением, в других странах находится вне закона и считается формой торговли людьми.

Формулировка, принятая Всемирной организацией здравоохранения в 2001 году: «Гестационный курьер: женщина, у которой беременность наступила в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает беременность с тем условием или договором, что родителями рождённого ребёнка будут один или оба человека, чьи гаметы использовались для оплодотворения»

Иногда о суррогатном материнстве говорят в случае искусственного оплодотворения женщины спермой мужчины с последующей передачей родившегося ребёнка этому мужчине и его жене (если он женат). В таком случае суррогатная мать является и генетической матерью ребёнка.