За добу Росія втратила 320 своїх військових, 16 безпілотників і літак

З початку повномасштабної війни Росія втратила на війні з Україною 67 070 особового складу, 1341 безпілотник і 270 літаків
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять:
- особового складу — близько 67 070 (+320) окупантів
- танків — 2579 (+6) од.
- бойових броньованих машин — 5266 (+8) од.
- артилерійських систем — 1653 (+5) од.
- реактивних систем залпового вогню — 373 (+1) од.
- засобів ППО — 189 (+0) од.
- літаків — 270 (+1) од.
- гелікоптерів — 243 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1341 (+16) од.
- крилатих ракет — 329 (+0) од.
- кораблів/катерів — 16 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн — 4021 (+15) од.
- спеціальної техніки — 148 (+1) од.
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