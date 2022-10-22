Хочу вести свою рубрику

У Луцьку росіяни влучили в об’єкт енергетики, у частині міста немає світла У Хмельницькому пролунав вибух, місто залишилося без світла » За добу Росія втратила 320 своїх військових, 16 безпілотників і літак З початку повномасштабної війни Росія втратила на війні з Україною 67 070 особового складу, 1341 безпілотник і 270 літаків Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять: особового складу — близько 67 070 (+320) окупантів

танків — 2579 (+6) од.

бойових броньованих машин — 5266 (+8) од.

артилерійських систем — 1653 (+5) од.

реактивних систем залпового вогню — 373 (+1) од.

засобів ППО — 189 (+0) од.

літаків — 270 (+1) од.

гелікоптерів — 243 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1341 (+16) од.

крилатих ракет — 329 (+0) од.

кораблів/катерів — 16 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн — 4021 (+15) од.

спеціальної техніки — 148 (+1) од.