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За добу Росія втратила 320 своїх військових, 16 безпілотників і літак

втрати рф

З початку повномасштабної війни Росія втратила на війні з Україною 67 070 особового складу, 1341 безпілотник і 270 літаків

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять:

  • особового складу — близько 67 070 (+320) окупантів
  • танків — 2579 (+6) од.
  • бойових броньованих машин — 5266 (+8) од.
  • артилерійських систем — 1653 (+5) од.
  • реактивних систем залпового вогню — 373 (+1) од.
  • засобів ППО — 189 (+0) од.
  • літаків — 270 (+1) од.
  • гелікоптерів — 243 (+0) од.
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1341 (+16) од.
  • крилатих ракет — 329 (+0) од.
  • кораблів/катерів — 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 4021 (+15) од.
  • спеціальної техніки — 148 (+1) од.
22 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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