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У Хмельницькому пролунав вибух, місто залишилося без світла

електроенергія

У суботу, 22 жовтня, під час повітряної тривоги у Хмельницькому пролунав вибух, місто залишилося без електроенергії

Про вибух повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у telegram.

«Є вибух. Поки без деталей», — написав Симчишин.

Після цього Хмельницька міська рада повідомила, що місто залишилося без електроенергії.

«Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне», — заявили у Хмельницькій міськраді.

Про вибухи на Хмельниччині поінформував і голова ОВА Сергій Гамалій.

«В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!», — написав Гамалій.

22 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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