У Хмельницькому пролунав вибух, місто залишилося без світла

У суботу, 22 жовтня, під час повітряної тривоги у Хмельницькому пролунав вибух, місто залишилося без електроенергії
Про вибух повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у telegram.
«Є вибух. Поки без деталей», — написав Симчишин.
Після цього Хмельницька міська рада повідомила, що місто залишилося без електроенергії.
«Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне», — заявили у Хмельницькій міськраді.
Про вибухи на Хмельниччині поінформував і голова ОВА Сергій Гамалій.
«В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!», — написав Гамалій.
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