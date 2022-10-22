У Хмельницькому пролунав вибух, місто залишилося без світла

Про вибух повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у telegram.

«Є вибух. Поки без деталей», — написав Симчишин.

Після цього Хмельницька міська рада повідомила, що місто залишилося без електроенергії.

«Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне», — заявили у Хмельницькій міськраді.

Про вибухи на Хмельниччині поінформував і голова ОВА Сергій Гамалій.

«В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!», — написав Гамалій.