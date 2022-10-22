ЕС разработает схему конфискации замороженных российских активов

На саммите Европейского Совета в Брюсселе главы государств — членов ЕС поручили Еврокомиссии разработать схему конфискации российских активов, замороженных в Европе. Средства на десятки миллиардов евро должны быть конфискованы и переданы Украине. Еврокомиссии остаётся оформить механизм их передачи в соответствии с нормами международного права.

После начала российского военного вторжения в Украину Евросоюз ввёл жёсткие санкции против России. В результате было заморожено множество европейских активов российских бизнесменов и компаний. По подсчётам газеты «Коммерсант», сейчас в Европе заморожено 17,4 млрд евро активов российского бизнеса и 23 млрд евро Центробанка. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал цифры в 350-400 млрд долларов. Он предложил использовать конфискованные суммы также на стабилизацию цен на энергию в Евросоюзе.

Помимо этого, по итогам саммита европейские лидеры заявили, что продолжат оказывать финансовую помощь Украине: в 2023 году её объём должен составить до 18 млрд евро. Евросоюз учредит должность своего спецпредставителя по вопросам санкций. Сами санкции против России и Беларуси как её союзницы при необходимости могут быть расширены.